2019-04-21T02:51:13+03:00
Выборы президента Украины 2019

В штабе Порошенко опровергли причастность к иску против Зеленского

Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В штабе действующего главы Украины Петра Порошенко опровергли предположение о причастности к иску об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского. Спикер штаба Олег Медведев назвал иск предвыборной дискредитацией.

"Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов", - цитирует его слова ТАСС.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Апелляционный административный суд Киева вынес решение не удовлетворять иск по делу Владимира Зеленского об отмене его регистрации в качестве кандидата на выборах президента Украины.

Судьи сочли, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский" не подпадают под определение "подкуп избирателей". Также суд не признал предвыборной агитацией просьбы кандидата к избирателям регистрироваться для получения билетов на дебаты на стадионе.

Напомним, адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск об аннулировании регистрации Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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