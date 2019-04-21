Погода в Москве на 21 апреля 2019 года: тепло и безветренно

СЕГОДНЯ 07:10 2019-04-21T07:10:20+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 21 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 21 апреля 2019 года будет достаточно теплой. Осадков не ожидается, но небо изредка будет затягиваться облаками.

Температура воздуха днем составит около 16..18 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 2..4 градусов. При этом ветер довольно слабый, а атмосферное давление повышенное - 757 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал о том, что на следующей неделе в столице может заметно потеплеть. Столбики термометров окажутся в районе отметке плюс 25 градусов. В отдельных районах города возможны дожди, но в целом осадки маловероятны, особенно обильные. При этом облаков на небе также станет меньше - ожидается по-весеннему солнечная погода. Ночью все еще прохладно, но температура уже не уходит в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU