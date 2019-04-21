Открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019: стартовал второй тур голосования
В воскресенье, 21 апреля, состоялось открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019 года. Первое голосование состоялось еще 31 марта, однако тогда было решено провести второй тур. Дальше прошли два кандидата - действующий президент страны Петр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский.
Сайт kp.ru писал о том, что еще несколько часов назад участие одного из политиков в выборах находилось под сомнением. Наблюдатель общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск против Зеленского и потребовал аннулировать его регистрацию за призыв покупать билеты на дебаты. Однако суд не нашел признаков нарушения в действиях шоумена.
Тем временем, в ряде восточных стран уже были открыты избирательные участки для граждан Украины. Первыми оставить свой голос смогли жители Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок был открыт при посольстве Украины в Канберре.
Выступление Зеленского на дебатах 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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