2019-04-21T08:00:33+03:00
Выборы президента Украины 2019

Открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019: стартовал второй тур голосования

Состоялось открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019 года. Во второй тур прошли Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине открылись избирательные участкиНа Украине открылись избирательные участкиФото: REUTERS
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В воскресенье, 21 апреля, состоялось открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019 года. Первое голосование состоялось еще 31 марта, однако тогда было решено провести второй тур. Дальше прошли два кандидата - действующий президент страны Петр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский.

Сайт kp.ru писал о том, что еще несколько часов назад участие одного из политиков в выборах находилось под сомнением. Наблюдатель общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск против Зеленского и потребовал аннулировать его регистрацию за призыв покупать билеты на дебаты. Однако суд не нашел признаков нарушения в действиях шоумена.

Тем временем, в ряде восточных стран уже были открыты избирательные участки для граждан Украины. Первыми оставить свой голос смогли жители Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок был открыт при посольстве Украины в Канберре.

Выступление Зеленского на дебатах 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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