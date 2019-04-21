2019-04-21T10:24:52+03:00
Выборы президента Украины 2019

Невестка Порошенко заявила, что "хорошо понимает" жену Зеленского

Поводом для проявления поддержки стало попадание Елены Зеленской в базу данных сайта "Миротворец"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Старший сын президента Украины Алексей Порошенко с женой ЮлиейСтарший сын президента Украины Алексей Порошенко с женой ЮлиейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Невестка президента Украины Петра Порошенко Юлия выразила свою поддержку жене кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского Елене, которая ранее попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Сайт kp.ru писал о том, что администраторы портала обвинили супругу шоумена в "информировании незаконных вооруженных формирований". Поводом стал репост, опубликованный на странице Елены Зеленской в соцсети еще в 2014 году. Женщина поделилась сообщением канала одного из российских СМИ, в котором предлагалось вознаграждение за информацию о перемещении украинских военных.

"Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны ваши чувства и эмоции. Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора, в том числе с экранов 1+1 и со сцены "95 квартала", в адрес моей семьи", - написала Юлия Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом она выразила надежду на то, что супруга Зеленского не имеет никакого отношения к пятилетней травле, и посетовала на отсутствие публичных извинений и опровержений от 1+1 и "Квартала".

Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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