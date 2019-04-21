"Миротворец" убрал данные жены Зеленского с сайта

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-21T10:42:17+03:00

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Из базы данных скандально известного сайта "Миротворец" пропали сведения о Елене Зеленской - супруге кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа", шоумена Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее администраторы портала обвинили ее в "информировании незаконных вооруженных формирований" из-за некоего поста в социальной сети. Пять лет назад на странице Елены Зеленской появился репост записи одного из российских СМИ с предложением вознаграждения за информацию о передвижениях украинской армии. Сама жена шоумена отказалась комментировать эти "глупости".

Между тем, уже в воскресенье, 21 апреля, данные Елены Зеленской пропали с сайта "Миротворец". При введении ее фамилии и имени в строку на вкладке "Чистилище" появляются сведения о двух других женщинах, не имеющих к жене политика никакого отношения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701537" frameborder="0"></iframe> Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU