2019-04-21T11:39:07+03:00
В мире

Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с терактами в Коломбо

Жертвами серии взрывов в отелях и католических церквях стали по меньшей мере 185 человек
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с серией терактов в столице страны КоломбоПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с серией терактов в столице страны КоломбоФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с серией терактов в столице страны Коломбо. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.

"Хотел бы подтвердить, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма. Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершённого в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание", - говорится в телеграмме.

Серия терактов в столице Шри-Ланки Коломбо произошла в воскресенье, 21 апреля. Нападения были совершены на три отеля и на такое же число католических церквей. По имеющимся данным, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 185 человек; как сообщает российская дипмиссия в Коломбо, россиян среди жертв терактов нет

Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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