Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с терактами в Коломбо
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с серией терактов в столице страны Коломбо. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.
"Хотел бы подтвердить, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма. Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершённого в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание", - говорится в телеграмме.
Серия терактов в столице Шри-Ланки Коломбо произошла в воскресенье, 21 апреля. Нападения были совершены на три отеля и на такое же число католических церквей. По имеющимся данным, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 185 человек; как сообщает российская дипмиссия в Коломбо, россиян среди жертв терактов нет
Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.
ИСТОЧНИК KP.RU