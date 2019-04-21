На Шри-Ланке произошел седьмой взрыв

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-21T12:11:13+03:00

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На Шри-Ланке в городе Дехивала-Маунт-Лавиния, расположенного неподалеку от столицы страны - города Коломбо - произошел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя местной полиции, жертвами теракта стали два человека. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

Ранее в столице страны Коломбо произошла серия терактов. Объектами нападения стали три отеля и такое же количество церквей, две из которых находились в городе Негомбо. Жертвами нападений стали по меньшей мере 185 человек; россиян среди них нет.

В связи со случившимся президент России Владимир Путин выразил лидеру Шри-Ланки Майтрипале Сирисене соболезнования. В настоящий момент продолжается расследование обстоятельств случившегося; ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU