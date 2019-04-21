Активистка Femen встретила Зеленского требованием "прекратить насиловать страну"
Активистка движения Femen обнажилась на избирательном участке в Киеве, куда приехал голосовать кандидат на пост президента, шоумен Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание "Украинские новости".
Когда Зеленский прибыл на участок, расположенный в здании киевского колледжа Морречфлота, активистка выкрикивала слоган "Хватит насиловать страну". После того, как кандидат в президенты от партии "Слуга народа" зашел в здание, женщина сняла с себя верхнюю одежду и осталась в одних брюках.
К участку, где голосовал Зеленский, прорвалась активистка Femen.
Это уже не первая подобная акция Femen. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году активистка движения обнажилась на красной дорожке Венского бала, призывая организаторов мероприятия выгнать президента Украины Петра Порошенко с бала.
Второй тур президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. На пост главы государства претендуют действующий президент страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию событий.
Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко
ИСТОЧНИК KP.RU