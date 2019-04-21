Активистка Femen встретила Зеленского требованием "прекратить насиловать страну"

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-21T12:38:28+03:00

Активистка движения Femen обнажилась на избирательном участке в Киеве, куда приехал голосовать кандидат на пост президента, шоумен Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Участница скандально известного движения обнажилась около избирательного участка, куда пришел голосовать кандидат в президенты

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Активистка движения Femen обнажилась на избирательном участке в Киеве, куда приехал голосовать кандидат на пост президента, шоумен Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Когда Зеленский прибыл на участок, расположенный в здании киевского колледжа Морречфлота, активистка выкрикивала слоган "Хватит насиловать страну". После того, как кандидат в президенты от партии "Слуга народа" зашел в здание, женщина сняла с себя верхнюю одежду и осталась в одних брюках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704440" frameborder="0"></iframe> К участку, где голосовал Зеленский, прорвалась активистка Femen.

Это уже не первая подобная акция Femen. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году активистка движения обнажилась на красной дорожке Венского бала, призывая организаторов мероприятия выгнать президента Украины Петра Порошенко с бала.

Второй тур президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. На пост главы государства претендуют действующий президент страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU