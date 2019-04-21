СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-21T12:44:39+03:00

Петр Порошенко и его жена Марина Фото: REUTERS

Действующий глава государства проголосовал на участке, расположенном в здании Центрального дома офицеров ВСУ [видео]

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Действующий президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах президента Украины. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Глава государства отдал свой голос на участке, расположенном в здании Центрального дома офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве. Вместе с президентом проголосовала и его жена Марина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704444" frameborder="0"></iframe> Порошенко проголосовал на выборах президента Украины.

Ранее свой голос на выборах отдал соперник Порошенко - кандидат от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский. На участке, куда он прибыл, его встретила активистка движенеия Femen, выкрикивавшая лозунг "Хватит насиловать страну", а позже обнажившаяся.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. В нем принимают участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU