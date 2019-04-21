2019-04-21T16:34:08+03:00
Политика

Президент Эстонии: русский языке не является угрозой для нашего государства

Керсти Кальюлайд отметила, что русскоязычное меньшинство в прибалтийской республике не представляет угрозу демократии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Фото: REUTERS
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Русскоязычное меньшинство в Эстонии не является противником демократии и любит свою свободу независимо от того, на каком языке говорит. Соответствующие заявление сделала эстонский президент Керсти Кальюлайд, отметив, что русский язык не является угрозой.

«Ни один язык не является угрозой. И я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, - это неправда. И я считаю, что русскоязычное меньшинство в Эстонии - это люди, которые любят свою свободу независимо от того, на каком языке говорят», - сказала эстонский лидер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия-1.

Стоит отметить, что в конце февраля этого года Кальюлайд на 101-й годовщине провозглашения независимости эстонской республики, поддержала полный отказ от образования на русском языке, подчеркнув необходимость создания единой школьной системы обучения на эстонском языке.

Напомним, что 18 апреля эстонский президент приехала на открытие отреставрированного посольства прибалтийской республики в Москву, где встретилась с российским президентом Владимиром Путиным и сообщила о готовности Эстонии к сотрудничеству и диалогу с Россией. За это позже ее раскритиковал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс

ИСТОЧНИК KP.RU

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