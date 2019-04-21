Фракция Петра Порошенко примет участие в парламентских выборах на Украине
Партия «Блок Петра Порошенко – Солидарность» будет участвовать в парламентских выборах на Украине в октябре 2019. Об этом журналистам сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов.
«Обязательно партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" пойдет на парламентские выбор», - сказал глава фракции на брифинге в воскресенье, 21 апреля.
По слова Герасимова, «ключевое в работе власти — это эффективность ее работы». «Сказать, что неэффективно работает парламент и правительство мы не можем», - заключил он.
Глава фракции БПП выразил уверенность, что парламентские выборы состоятся в назначенный срок.
Парламентские выборы на Украине проходят в последнее воскресенье октября каждые пять лет. В этом году они состоятся 27 октября.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, избирательные участки открылись на Украине, где проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, и самовыдвиженец Петр Порошенко. К 15:00 явка достигла 45,94%.
Второй тур президентских выборов на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU