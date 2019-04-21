ЦИК Украины не зафиксировал системных нарушений во втором туре президентских выборов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-21T17:33:01+03:00

В Центризбиркоме незалежной уверены, что голосование проходит «свободно, демократично и прозрачно» [видео]

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В Центральной избирательной комиссии Украины рассказали, как проходит второй тур президентских выборов в стране. По словам члена ЦИК незалежной Натальи Бернацкой, голосование проходит «в штатном режиме», а также «свободно, демократично и прозрачно».

При этом, как подчеркнула Бернацкая, к настоящему времени не зафиксировано никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.

«Выборы президента Украины проходят в штатном режиме. На данный момент не фиксируются системные нарушения, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. Для нас это очень позитивные новости», - сказала член Центризбиркома Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, и действующий глава незалежной Петр Порошенко, получивший 15,95%.

А в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

Кстати, нынешняя избирательная кампания на Украине сопровождалась многочисленными скандалами между кандидатами. Политические оппоненты и сдавали кровь, и публиковали провокационные ролики, и спорили о дате и месте проведения дебатов.

Следите за прямой онлайн-трансляцией второго тура президентских выборов на Украине на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU