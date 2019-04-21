Зеленский рассказал о звонке Порошенко

СЕГОДНЯ 21:54 2019-04-21T21:54:19+03:00

По словам шоумена, действующий глава Украины поздравил его с победой во втором туре президентских выборов [видео]

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Победивший, по данным экзит-поллов, во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что ему уже позвонил действующий глава государства Петр Порошенко. По словам шоумена, нынешний украинский лидер поздравил его с победой и пообещал помогать, чтобы ввести его в курс дел.

«Я очень благодарен президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко: только что он поздравил меня с победой. Я ему благодарен: он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды», - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье вечером после завершения второго тура выборов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. В нем принимали участие кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий глава незалежной Петр Порошенко.

При этом, согласно данным экзит-поллов, победу одержал Зеленский. Порошенко же, выступая на брифинге в своем штабе, заявил, что уже позвонит своему политическому оппоненту, чтобы поздравить его с победой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU