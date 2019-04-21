2019-04-21T22:12:15+03:00
Происшествия

Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезврежено самодельное взрывное устройство

Ранее на островном государстве прогремела серия взрывов, унесшая жизни 215 человек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вблизи международного аэропорта в Шри-Ланки обезврежено самодельное взрывное устройствоВблизи международного аэропорта в Шри-Ланки обезврежено самодельное взрывное устройствоФото: REUTERS
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В воскресенье, 21 апреля, недалеко от международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил страны - капитана Гихана Сеневиратне.

По словам капитана, взрывное устройство было обнаружено после сообщений о подозрительном предмете на дороге недалеко от международного аэропорта. Сеневиратне сообщил, что сотрудники ВВС прибыли на место и обезвредили самодельную бомбу контролируемым взрывом.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке за одни сутки прогремела восемь взрывов, в результате которых погибло 215 человек, ранены по меньшей мере 500. В связи с серией взрывов уже тринадцать человек заключены под стражу.

Премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе сообщил, что правительство страны знало о возможности атак, но не предприняло никаких обходимых мер предосторожности.

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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