Зеленский пообещал заменить генпрокурора Украины
Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил во втором туре президентских выборов на Украине, пообещал заменить генерального прокурора незалежной, которым в настоящее время является Юрий Луценко.
«Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей», - цитирует Зеленского ТАСС.
При этом шоумен не исключил возможности новых назначений в генштабе вооруженных сил страны (ВСУ). По его словам, у него есть «очень серьезные ребята» - действующие генералы, которые «имеют авторитет в армии».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. В нем принимали участие актер Владимир Зеленский и действующий глава незалежной Петр Порошенко. Причем, согласно результатам всех экзитполов, во втором туре победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU