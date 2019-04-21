2019-04-21T22:44:44+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский пообещал заменить генпрокурора Украины

В настоящее время эту должность занимает Юрий Луценко [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил во втором туре президентских выборов на Украине, пообещал заменить генерального прокурора незалежной, которым в настоящее время является Юрий Луценко.

«Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей», - цитирует Зеленского ТАСС.

При этом шоумен не исключил возможности новых назначений в генштабе вооруженных сил страны (ВСУ). По его словам, у него есть «очень серьезные ребята» - действующие генералы, которые «имеют авторитет в армии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. В нем принимали участие актер Владимир Зеленский и действующий глава незалежной Петр Порошенко. Причем, согласно результатам всех экзитполов, во втором туре победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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