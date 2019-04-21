Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского с Макроном
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в воскресенье после его победы на выборах. Об этом сообщило издание "Украинская правда".
По данным издания, разговор состоялся около 23:00, когда ЦИК Украины опубликовал первые результаты подсчета голосов. Подробности их беседы неизвестны.
Как сообщила Центральная избирательная комиссия, Зеленский лидирует на выборах с более 70% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 25% избирателей.
Как писал сайт kp.ru, 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. В нем принимали участие актер Владимир Зеленский и действующий глава Незалежной Петр Порошенко. Воскресные экзитполы показывают, что Зеленский по итогам может набрать около 73% голосов.
Зеленский и Макрон встречались лично 12 апреля в Елисейском дворце в Париже. Причем кандидата от партии "Слуга народа" французский лидер принял на несколько часов раньше, чем Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU