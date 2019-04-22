Инаугурация Владимира Зеленского состоится не позднее 3 июня

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-22T10:36:15+03:00

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Инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины в 2019 году пройдет в течение 30 дней со дня опубликования официальных итогов голосования. Когда и где она состоится, пока неизвестно, однако есть определенные условия, которые должны быть выполнены.

Так, до 1 мая Центральная избирательная комиссия Украины должна установить окончательные итоги выборов президента, а еще через три дня – официально обнародовать их. С этого момента начинается отсчет 30 дней, следовательно, крайней датой проведения инаугурации является 3 июня 2019 года.

Обычно присяга приносится на торжественном заседании в Верховной Раде, но место может быть изменено. Что касается даты и времени, то они определяются решением депутатов по согласованию с новоизбранным президентом. Если парламентарии не смогут сойтись во мнениях и получить 226 голосов в пользу одного из решений, то слово предоставляется председателю Рады.

Официальная церемония вступления в должность заключается в том, что новый глава государства кладет одну руку на Конституцию Украины, а другую на Пересопницкое Евангелие (при желании). Дальше он ставит подпись под текстом, который передает главе Конституционного суда, а тот отдает документ уже председателю Верховной Рады.

Лишь после новому президенту вручаются удостоверение и символы власти – булава, печать и нагрудный знак. Заканчивается же все обращением главы государства к народу.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. По итогам обработки более 83% бюллетеней Зеленский значительно опередил своего соперника, действующего главу государства Петра Порошенко, набрав почти в три раза больше избирательских голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU