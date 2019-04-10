2019-04-10T09:40:43+03:00
Политика

Эрдоган заявил, что поставки С-400 могут быть завершены раньше июля

Президент Турции также прокомментировал критику Вашингтона в адрес Анкары из-за покупки российских ЗРК
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июляЭрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июляФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Поставки Турции российских зенитных ракетных систем С-400 могут быть завершены раньше июля 2019 года. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Москвы.

"Это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше", - сказал глава государства.

При этом, комментируя критику Вашингтона в адрес Анкары, Эрдоган напомнил, что Турция все еще является одной из сильнейших военных держав в составе НАТО, а потому может иметь сильную систему противовоздушной обороны, передает газета Sabah.

Сайт kp.ru писал о том, что американцы до сих пор пытаются отговорить республику от покупки российских комплексов. Накануне вице-президент США Майкл Пенс даже поставил Турции ультиматум - приобретение С-400 или членство в НАТО.

Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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