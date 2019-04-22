Со вторника на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за серии взрывов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена введет со вторника, 23 апреля, общенациональную чрезвычайную ситуацию после серии взрывов в минувшее воскресенье 21 апреля, в результате которых погибли 290 человек, и более 500 были ранены.
«Правительство приняло решение опубликовать официальный указ, касающийся предотвращения терроризма, в экстренном порядке и опубликовать их к полуночи понедельника», - передает заявление пресс-службы президента агентство Reuters.
В пресс-службе уточнили, что такая мера будет ограничиваться исключительно борьбой с терроризмом и не будет ущемлять свободу выражения мнений граждан страны.
Ранее представитель государственной криминалистической службы страны Ариянанда Велианга сообщил, что по меньшей мере семь террористов-смертников были задействованы для совершения восьми взрывов. На данный момент по делу о причастности к терактам задержаны 24 человека.
Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.
ИСТОЧНИК KP.RU