2019-04-22T12:46:52+03:00
В мире

Со вторника на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за серии взрывов

В пресс-службе президента островного государства заверили, что принятые меры не будут ущемлять свободу выражения мнений граждан [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Со вторника на Шри-Ланки введут режим ЧП по всей стране в связи с серией взрывовСо вторника на Шри-Ланки введут режим ЧП по всей стране в связи с серией взрывовФото: REUTERS
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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена введет со вторника, 23 апреля, общенациональную чрезвычайную ситуацию после серии взрывов в минувшее воскресенье 21 апреля, в результате которых погибли 290 человек, и более 500 были ранены.

«Правительство приняло решение опубликовать официальный указ, касающийся предотвращения терроризма, в экстренном порядке и опубликовать их к полуночи понедельника», - передает заявление пресс-службы президента агентство Reuters.

В пресс-службе уточнили, что такая мера будет ограничиваться исключительно борьбой с терроризмом и не будет ущемлять свободу выражения мнений граждан страны.

Ранее представитель государственной криминалистической службы страны Ариянанда Велианга сообщил, что по меньшей мере семь террористов-смертников были задействованы для совершения восьми взрывов. На данный момент по делу о причастности к терактам задержаны 24 человека.

Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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