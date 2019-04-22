Климкин отреагировал на победу Зеленского отрывком из "Жил-был пес"

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-22T14:43:13+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента страны и пообещал позаботиться о внешней политике на время переходного периода. При этом говоря о своих дальнейших планах, дипломат заявил, что их много - как политических, так и личных.

"Поздравляю украинский народ с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал глава МИД на своей в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704607" frameborder="0"></iframe> Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес».

Министр пообещал, что в скором времени более подробно расскажет о том, чем займется дальше, а также опубликовал под постом отрывок из советского мультфильма "Жил-был пес". На кадрах запечатлен уходящий в ночь волк, который произносит хорошо известную всем фразу: "Ты заходи, если что". Климкин пошутил, что решил следовать трендам, и это его видеообращение.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Уже сейчас известно, что следующим главой государства станет Владимир Зеленский, поскольку его противник, действующий украинский лидер Петр Порошенко набрал почти в три раза меньше голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU