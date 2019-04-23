Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля. Об этом сообщил источник в Дальневосточной железной дороге
Согласно его данным, утром состав прибудет на станцию Хасан, уже оттуда проследует в Уссурийск, и дальше – во Владивосток.
"Сегодня движение поездов в регионе в графике. Расписание может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан - Уссурийск, а затем на участке Транссиба Уссурийск - Владивосток. И так же обратно", - передает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее информация о визите Ким Чен Ына в Россию подтвердили в самом Пхеньяне. Северокорейский лидер прибудет во Владивосток по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Уже сейчас известно, что переговоры глав двух государств состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в четверг, 25 апреля.
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.
ИСТОЧНИК KP.RU