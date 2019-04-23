2019-04-23T02:53:40+03:00
Политика

В КНДР подтвердили сообщения о скором приезде Ким Чен Ына в Россию

Ранее сообщалось, что встреча северокорейского лидера с президентом РФ состоится до конца апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже совсем скоро прибудет с визитом в Россию, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает официальный «вестник Пхеньяна» – Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

В сообщении подчеркивается, что глава КНДР прибудет в нашу страну «по приглашению президента России Владимира Путина». Точная дата и место «долгожданного саммита» не называется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о возможном визите Ким Чен Ына в Россию говорят уже давно. Ранее в начале апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что приезд лидера КНДР в нашу страну обсуждается уже около года, однако детали этого визита по-прежнему прорабатываются, «согласовываются параметры, место и время».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что детали встречи не оглашаются в связи с вопросами безопасности. Он пообещал проинформировать обо всем прессу «своевременно».

А накануне появилась информация, что переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в четверг, 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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