2019-04-23T10:25:32+03:00
Политика

Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита

Через несколько дней на острове Русский состоится встреча лидера КНДР и президента РФ Владимира Путина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ким Ё Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен ЫнаКим Ё Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен ЫнаФото: REUTERS
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Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон прибыла во Владивосток в рамках подготовки двустороннего саммита.

Согласно данным газеты Chosun Ilbo, родственница председателя вылетела из Пхеньяна в Россию еще утром в понедельник, 22 апреля. Во Владивостоке ее встретил секретарь Госсовета Ким Чхан Соном, который уже успел посетить предполагаемое место проведения встречи Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина - кампус Дальневосточного федерального университета.

Ожидается, что именно здесь 25 апреля состоится саммит Россия-Северная Корея. Членов делегации и самого лидера КНДР также планирует разместить на территории вуза.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во Владивосток доставили лимузин Ким Чен Ына. Сам председатель республики прибудет в Россию на бронепоезде.

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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