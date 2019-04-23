Быков запишет выпуск радиопередачи в больничной палате

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-23T11:16:05+03:00

Журналист всего несколько дней назад пришел в сознание, но уже рвется работать

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Находящийся на лечении писатель и журналист Дмитрий Быков запишет двухчасовую радиопрограмму прямо из больничной палаты. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Напомним, что Дмитрий Львович всего несколько дней назад пришел в сознание. Врачам пришлось ввести мужчину в медикаментозную кому после того, как ему стало плохо во время полета в Башкирию. Сайт kp.ru писал о том, что писателя транспортировали из Уфы в Москву и поместили в госпиталь имени Бурденко. Уже там его состояние начало улучшаться.

"Он позвонил мне вчера сам, уговаривал, а я сильно сопротивлялся. Голос хриплый, но бодрый, и он на меня спустил врачей. Врачи разрешили, он запишется и пришлет запись", - сообщил Венедиктов.

По его словам, речь идет о двухчасовой передачи, на создание которой нужны большие силы. Радиостанция уже собиралась дать повтор программы "Один", но Быков настоял на записи нового выпуска.

При этом сроки выписки журналиста из больницы пока неизвестны. Врачи до сих пор не выяснили причину резкого скачка сахара в крови у мужчины, ведь он строго соблюдает все предосторожности из-за хронического заболевания.

"Поэтому врачи несколько озадачены. Сейчас главное - вопрос наблюдения", - цитирует "Интерфакс" главреда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704061" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Быков: что случилось с писателем.Врачи приняли решение о транспортировке писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву

ИСТОЧНИК KP.RU