Глава Закарпатской области подал в отставку

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-23T12:48:38+03:00

Ранее свои посты оставили также губернаторы Николаевской и Львовской областей

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Глава Закарпатской области Геннадий Москаль подал прошение о досрочной отставке. Соответствующее заявление было написано во вторник, 23 апреля, и направлено на утверждение президенту Украины Петру Порошенко.

В документе говорится о том, что Москаль покидает свой пост по собственному желанию. Полный текст письма приводится на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

"Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои посты оставили также губернатор Николаевской области Алексей Савченко и глава Львовской области Олег Синютка. Последний выражал открытую поддержку действующему президенту Украины, который проиграл на выборах кандидату от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704589" frameborder="0"></iframe> Как в Киеве отреагировали на победу Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU