Глава Закарпатской области подал в отставку
Глава Закарпатской области Геннадий Москаль подал прошение о досрочной отставке. Соответствующее заявление было написано во вторник, 23 апреля, и направлено на утверждение президенту Украины Петру Порошенко.
В документе говорится о том, что Москаль покидает свой пост по собственному желанию. Полный текст письма приводится на сайте Закарпатской облгосадминистрации.
"Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои посты оставили также губернатор Николаевской области Алексей Савченко и глава Львовской области Олег Синютка. Последний выражал открытую поддержку действующему президенту Украины, который проиграл на выборах кандидату от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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