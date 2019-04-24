2019-04-24T05:07:52+03:00
Политика

Гройсман велел «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру

По словам премьера Украины, компания должна «работать на страну, увеличивать добычу украинского газа»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» должен «увеличить добычу украинского газа» и «искать дешевый газ по всему миру», чтобы продавать населению «голубое топливо» по приемлемым для обнищавших граждан ценам.

«Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед «Нафтогазом». Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну, увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле», - заявил он в эфире телеканала Espreso.

Премьер Незалежной напомнил, что с 1 мая цена на газ для украинцев снизится на 300 гривен (по нынешнему курсу это немногим меньше 700 рублей) – до 8,24 тысячи гривен (примерно 19,5 тысячи рублей) за тысячу кубометров. По словам Гройсмана, это «хорошее начало», чтобы еще снизить цену на газ для населения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала этого года «голубое топливо» для жителей Незалежной подорожало на 23,5%, а в апреле цена на газ должна была подняться еще на 18%, но в начале месяца украинские власти вдруг передумали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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