СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-24T12:22:38+03:00

В Шри-Ланке произвели третий за день контролируемый взрыв Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Спецслужбы Шри-Ланки произвели третий за день контролируемый взрыв.

«Еще один подозрительный мотоцикл, оставленный без присмотра в районе Петтах, был уничтожен командой взрывотехников в ходе контролируемого взрыва», - говорится в сообщении местного портала в «Твиттере».

Полиция города Коломбо в Шри-Ланке, как писал сайт kp.ru, произвела ранее в среду направленный взрыв с целью уничтожения подозрительного мотоцикла, который был припаркован у кинотеатра "Савой". Позднее сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов в районе Катана.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в стране прогремели восемь взрывов. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо. Всего жертвами трагедии стали 359 человек, более 500 ранены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704711" frameborder="0"></iframe> Погибли дети владельца ASOS.Наследники всемирно знаменитого миллиардера погибли в терактах на Шри-Ланке...

ИСТОЧНИК KP.RU