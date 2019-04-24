2019-04-24T12:22:38+03:00
В мире

В Шри-Ланке произвели третий за день контролируемый взрыв

Сотрудники правоохранительных органов взорвали подозрительный мотоцикл, оставленный без присмотра
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Шри-Ланке произвели третий за день контролируемый взрывВ Шри-Ланке произвели третий за день контролируемый взрывФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Спецслужбы Шри-Ланки произвели третий за день контролируемый взрыв.

«Еще один подозрительный мотоцикл, оставленный без присмотра в районе Петтах, был уничтожен командой взрывотехников в ходе контролируемого взрыва», - говорится в сообщении местного портала в «Твиттере».

Полиция города Коломбо в Шри-Ланке, как писал сайт kp.ru, произвела ранее в среду направленный взрыв с целью уничтожения подозрительного мотоцикла, который был припаркован у кинотеатра "Савой". Позднее сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов в районе Катана.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в стране прогремели восемь взрывов. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо. Всего жертвами трагедии стали 359 человек, более 500 ранены.

Погибли дети владельца ASOS.Наследники всемирно знаменитого миллиардера погибли в терактах на Шри-Ланке...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД России: Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в Керченском проливе
В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности
Сенаторы задумались о запрете рекламы детских смесей
В Пальмире открылся древнеримский амфитеатр
Шойгу: США фактически сорвали нормальную работу Организации по запрещению химического оружия
В Калифорнии водитель сбил восемь человек
В Подмосковье умер Рошен Сейфула, отец российской спортивной фармакологии
В Центробанке назвали новый проект основателя «Кэшбери» «очередной фальшивкой»
В Генштабе заявили об усилении группировки войск на западе и юге России
В ЦБ рассказали, где чаще всего организуют финансовые пирамиды
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Путин подписал закон об ужесточении наказания для сбежавших с места крупных аварий
Олег Кожемяко после беседы с Ким Чен Ыном: «У него самые теплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим»
Погба заговорил о переходе в "Реал"
Команда Зеленского призвала «Нафтогаз» снизить цены на газ для украинцев