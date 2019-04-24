2019-04-24T09:15:31+03:00
Происшествия

Число жертв «пасхальных терактов» на Шри-Ланке возросло до 359

В больницах страны за сутки скончались 38 пострадавших при взрывах 21 апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эта женщина при взрыве в церкви Св. Себастьяна выжила, но погибли двое её детей и мужЭта женщина при взрыве в церкви Св. Себастьяна выжила, но погибли двое её детей и мужФото: REUTERS
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Неумолимо растет число погибших в результате серии «пасхальных терактов» на Шри-Ланке. За минувшие сутки в больницах страны от полученных при взрывах тяжелых ранений скончались еще 38 пострадавших. Таким образом, к утру среды, 24 апреля, число жертв увеличилось до 359, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя местной полиции.

Ранее во вторник сообщалось о 321 погибшем и около 500 раненых. Среди жертв воскресных терактов – как минимум 35 иностранцев, в том числе трое детей самого богатого человека Дании Холча Повлсена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, в стране прогремели восемь взрывов. Первые шесть – утром. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо.

Кроме того, самодельную бомбу нашли и обезвредили недалеко от международного аэропорта Бандаранаике вблизи столицы страны, а позже на автобусной станции в окрестностях Коломбо были обнаружены 87 детонаторов.

К расследованию взрывов на Шри-Ланке подключились специалисты ФБР.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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