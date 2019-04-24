Глава Рособоронэкспорта: поставки систем С-400 Турции запланированы на июль

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-24T13:36:55+03:00

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Первые поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию запланированы на июль. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Да, уже все обсудили, все решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов», - приводит его слова Интерфакс. При этом Михеев добавил, что Россия и Турция договорились о частичной локализации производства систем в Турции.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около 2,5 миллиардов долларов был подписан в июле 2017 года. Ранее сайт kp.ru писал, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу неоднократно озвучил позицию Анкары о том, что закупка С-400 у России является решенным вопросом, который не требует обсуждения.

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Со своей стороны, Соединенные Штаты неоднократно выступали с критикой данной закупки. В частности, вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что Турции придется выбирать между партнерством с НАТО и покупкой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU