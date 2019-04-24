Глава компании «Российский экологический оператор» объяснил формирование тарифа на вывоз мусора
Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев объяснил формирование тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, которые с 1 января вынуждены платить жители нашей страны.
Раньше, по его словам, россияне платили за вывоз контейнеров с площадки управляющей компании. При этом Буцаев подчеркнул, что это никак не было связано с платежом за утилизацию и захоронение.
«В этом отношении разница большая, - приводит его слова телеканал «360». - Вы платите за бензин, за свет, газ и все остальное. Если вы получаете услугу и за нее не платите, значит, за нее должен платить кто-то другой, чудес не бывает. К сожалению, об этом приходится говорить». При этом, Буцаев добавил, что в малонаселенных городах России и на удаленных территориях данная проблема до сих пор остается открытой.
Как ранее писал сайт kp.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с предложением экономически мотивировать раздельный сбор мусора. Это должно касаться, по его словам, как работы с предпринимателями, так и с населением.
Напомним, 14 января 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора» - единого оператора по обращению с бытовыми отходами.
ИСТОЧНИК KP.RU