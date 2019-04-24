Глава компании «Российский экологический оператор» объяснил формирование тарифа на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-24T14:51:08+03:00

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Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев объяснил формирование тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, которые с 1 января вынуждены платить жители нашей страны.

Раньше, по его словам, россияне платили за вывоз контейнеров с площадки управляющей компании. При этом Буцаев подчеркнул, что это никак не было связано с платежом за утилизацию и захоронение.

«В этом отношении разница большая, - приводит его слова телеканал «360». - Вы платите за бензин, за свет, газ и все остальное. Если вы получаете услугу и за нее не платите, значит, за нее должен платить кто-то другой, чудес не бывает. К сожалению, об этом приходится говорить». При этом, Буцаев добавил, что в малонаселенных городах России и на удаленных территориях данная проблема до сих пор остается открытой.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с предложением экономически мотивировать раздельный сбор мусора. Это должно касаться, по его словам, как работы с предпринимателями, так и с населением.

Напомним, 14 января 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора» - единого оператора по обращению с бытовыми отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU