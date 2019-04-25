Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на ЧМ по хоккею

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-25T07:39:27+03:00

"Вашингтон", за который играют россияне, завершил досрочно выступления в "Кубке Стэнли"

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Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" проиграли седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли команде "Каролина Харрикейнз" со счетом 3:4. Таким образом, завершили выступление в турнире сразу три российских хоккеиста - это выступающие за столичный клуб Овечкин, Кузнецов и Орлов. Все трое уже официально получили вызов в сборную России на чемпионат мира 2019 года.

- Защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (все - "Вашингтон") вызваны в национальную сборную, - сообщает пресс-служба сборной России по хоккею в "Твиттере".

Ранее, напомним, в сборную России уже получили вызов такие топовые российские хоккеисты НХЛ, как Никита Кучеров, Евгений Малкин и Андрей Василевский. Все они должны теперь после медобследований принять решение о дальнейшей подготовке к чемпионату мира 2019 года.

Турнир стартует в Словакии 10 мая. Завершится же чемпионат мира по хоккею 2019 финальной игрой, которая состоится 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU