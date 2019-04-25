Дмитрий Быков записал в больничной палате программу для «Эха Москвы»
Писатель и журналист Дмитрий Быков записал первую после своей госпитализации программу для радиостанции "Эхо Москвы". Об этом в соцсетях сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Двухчасовая передача "Один" выйдет в эфир в 00:07 мск 26 апреля. О том, что Быков намерен вернуться к работе, стало известно 23 апреля. По словам Венедиктова, врачи разрешили писателю записать выпуск программы прямо в больничной палате.
Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 18 апреля писателю стало плохо во время перелета в Башкирию. В Уфе его госпитализировали, а затем срочно транспортировали в Москву и поместили в госпиталь имени Бурденко. Врачи приняли решение ввести журналиста в искусственную кому.
Несколько дней назад пришел в сознание. Однако о скорой выписке пока речи не идет. Врачи до сих пор не выяснили причину резкого скачка сахара в крови у мужчины, из-за которого и ухудшилось самочувствие Быкова.
Дмитрий Быков: что случилось с писателем.Врачи приняли решение о транспортировке писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву
ИСТОЧНИК KP.RU