В газете Moscow Times не подтвердили, что убитый в Москве мужчина был их сотрудником

СЕГОДНЯ 00:24 2019-04-26T00:25:23+03:00

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Убитый на юго-западе Москвы мужчина не являлся сотрудников газеты Moscow Times. Об этом сообщил сотрудник издания Даниил Козин.

По его словам, удостоверение, найденное у убитого во время стрельбы у станции "Новые Черемушки", поддельное, передает ТАСС.

Как рассказывал сайт kp.ru, 25 апреля в шестом часу вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе недалеко от метро "Новые Черемушки". Полиция в сквере в нескольких метрах от подземного перехода обнаружила два тела с огнестрельными ранениями.

По словам очевидцев, двое мужчин о чем-то громко спорили, после чего один из них достал из кармана пистолет. Сначала мужчина почти в упор выстрелил в жертву, после чего свел счеты с жизнью.

Личности мужчин установлены. Оба - приезжие из Азербайджана. Стрелял из пистолета системы "Наган" Расул Абдуллаев. По одной из версий, мотивом убийства могла стать кровная месть. У жертвы - Вагифа Гумбатова, в кармане обнаружили удостоверение журналиста. Следователи разыскивают родственников погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705408" frameborder="0"></iframe> У метро Новые Черёмушки в сквере обнаружили тела 2 мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU