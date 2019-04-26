2019-04-26T03:54:19+03:00
Спорт

Овечкин подтвердил свое участие в сборной России на чемпионате мира по хоккею

Также в мировом первенстве за РФ буду выступать Кузнецов, Орлов, Дадонов и Зайцев
Юлия ДИВЕЕВА
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Александр ОвечкинАлександр ОвечкинФото: REUTERS
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин будет участвовать в чемпионате мира по хоккею в составе сборной РФ. Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), спортсмен подтвердил, что приедет в расположение команды.

Также вызов в национальную команду приняли напарники Овечкина по "Вашингтону" - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Кроме того на тренировки в составе сборной прибудут нападающий "Флориды" Евгений Дадонов и защитник "Торонто" Никита Зайцев, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что трех российских хоккеистов из команды "Вашингтон Кэпиталз" уже вызвали в расположение сборной России перед мировым турниром.

Известно, что такие вызовы получили и топовые российские хоккеисты НХЛ Никита Кучеров, Евгений Малкин и Андрей Василевский. Они примут решение о дальнейшей подготовке к чемпионату мира 2019 года после медицинского обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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