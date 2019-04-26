Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-26T07:14:49+03:00

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Писатель и журналист Дмитрий Быков попал в больницу из-за отравления. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в своей передаче, которую записал прямо в больничной палате.

По его словам, чем и где он отравился, пока неизвестно. Врачи признались ему, что на поиски причины уйдет время, но на ноги он его поставят. Кроме того, журналист сообщил, что у него нет ни диабета, ни гипертонии.

"И, кроме того, не было у меня никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств, которые стали подозревать сразу наиболее простые сердца", - добавил Дмитрий Быков.

Он отметил, что не знает, чем было вызвано отравление, спровоцировавшее скачок, и не понимает, почему в самолете на Уфу он потерял сознание.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Дмитрий Быков записал первую после своей госпитализации программу для радиостанции "Эхо Москвы". Она вышла в эфир в 00:07 мск 26 апреля. Напомним, 16 апреля писателю стало плохо во время перелета в Башкирию. В Уфе его госпитализировали, а затем срочно транспортировали в Москву и поместили в госпиталь имени Бурденко. Врачи приняли решение ввести журналиста в искусственную кому.

ИСТОЧНИК KP.RU