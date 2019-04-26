WikiLeaks: США пытаются подвести Ассанжа под статью с наказанием в виде смертной казни
Министерство юстиции Соединенных Штатов пытается завести дело против журналиста Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже, который подразумевает высшую меру наказание в виде смертной казни. Соответствующие заявление сделал сайт WikiLeaks
«Министерство юстиции США пытается построить дело против Джулиана Ассанжа на основании Закона о шпионаже. Приговоры по закону о шпионаже могут караться смертной казнью», -сообщает сайт на своем аккаунте в Twitter.
Более того WikiLeaks прикрепил к твиту ссылку на сайт Netzpolitik.org, который пишет о том, что «Соединенные Штаты официально обвиняют Джулиана Ассанжа в хакерстве, преступлении, которое идеально подходит для экстрадиции». «Однако прокуратура США также расследует его "получение и распространение секретной информации", караемой смертной казнью», - пиешет портал, прикрепляя к своей записи письмо Министерства юстиции, подтверждающие их заявление.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что МИД Великобритании обещал Эквадору не выдать журналиста, если ему будет грозить смертная казнь. Об этом эквадорском лидеру писали руководители британского МИД Джереми Ханта и его предшественника Бориса Джонсона.
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ИСТОЧНИК KP.RU