Решение ВТО по спору Москвы и Киева по транзиту украинских грузов вступило в силу

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-26T16:46:22+03:00

В ВТО пришли к выводу, что Москва имела основания для введения ограничений на транзит грузов из Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 26 апреля, Всемирная торговая организация (ВТО) признала правомерным ограничение России на транзит украинских грузов в Казахстан и Киргизию, утвердив доклад третейской группы ВТО по спору «Россия - меры в отношении транзита товаров», который был инициирован Незалежной в 2016 году.

«В докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО. Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу», - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что «данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности», а также создает вес аргументам Москвы в споре с Вашингтоном по пошлинам на сталь и алюминий.

Напомним, Россия ввела ограничение на транзит украинских товаров 1 января 2016 года. В начале апреля этого года в ВТО пришли к выводу, что Москва имела основания для введения ограничений на транзит грузов из Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU