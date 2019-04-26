Минфин США ввел санкции против министра иностранных дел Венесуэлы

СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-26T19:06:18+03:00

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Минфин Соединенных Штатов ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, а также в отношении судьи Кэрола Падилья. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе, распространенном в пятницу, 26 апреля.

Напомним, санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, однако Вашингтон их постоянно расширяет. Так в начале апреля Соединенные Штаты ужесточили санкции против Венесуэлы, введя ограничения в отношении работающих с Венесуэлой нефтяных компаний. В санкционный список попали 34 венесуэльских танкера компании PDVSA, а также Ballito Bay Shipping Incorporated, и ProPer In Management Incorporated, которые доставляли венесуэльскую нефть на Кубу.

В свою очередь Боливарианская республика пообещала ответить на новые санкции США юридическим путем, обвинив американскую сторону в нарушении международного права и основополагающих экономических прав. В МИД страны заявили, что «империалистические действия» Вашингтона не помешают сотрудничеству Каракаса с Кубой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU