Путин: серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства не будет

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-27T13:17:31+03:00

Путин заверил, что серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства украинцам не будет Фото: REUTERS

Президент России заверил, что для страны такое решение не является критическим

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Президент России Владимир Путин заявил, что серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства не будет. Кроме того, он заверил, что перед подписанием указа, все затраты были просчитаны.

«Все социальные выплаты - все будет исполнено, - сказал он на пресс-конференции в субботу. - Какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета не будет, это абсолютно исключено».

При этом глава государства подчеркнул, что это не спонтанное решение. «Мы все посчитали перед подписанием указа. Это не является для нас чем-то критическим», - отметил он.

Путин, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что РФ рассматривает вариант предоставления российского гражданства для граждан Украины в упрощенном порядке.

Напомним, 24 апреля глава российского государства подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

ИСТОЧНИК KP.RU