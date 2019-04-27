2019-04-27T19:18:54+03:00
Звезды

Нагиев допустил аннулирование результатов шоу "Голос. Дети"

Итоги зрительского голосования могут быть отменены в случае выявления нарушений [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий НагиевДмитрий НагиевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский шоумен Дмитрий Нагиев заявил о том, что вопрос возможного оказания давления в пользу одного из конкурсантов шоу "Голос. Дети" все еще остается открытым. Первый канал проведет специальное расследование на предмет выявления возможных нарушений, однако сам артист считает, что вещательная станция сделала все в рамках регламента.

"Что касается Первого канала, то не было ни подлогов, ни вбросов, совершенно точно. Это было голосование, которое мы все видели со стороны телезрителя", - сказал Нагиев в эфире Радио "Комсомольская правда".

Дмитрий Нагиев прокомментировал ситуацию на шоу «Голос. Дети».

Уже позже в интервью РБК шоумен допустил аннулирование результатов финала программы в случае выявления махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц.

"Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель — это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал", - сказал артист.

Напомним, что в шестом сезоне шоу "Голос.Дети" победила Микелла Абрамова - дочка известной певицы Алсу. За десятилетнюю исполнительницу проголосовали более 56% зрителей, однако многие решили, что все было подстроено. Сайт kp.ru писал о том, что в поддержку Микеллы изначально выступали многие звезды российского шоу-бизнеса. Предполагается, что это могло повлиять на результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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