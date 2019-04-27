Глава Генштаба провел телефонные переговоры с главнокомандующим ОВС НАТО

СЕГОДНЯ 20:29 2019-04-27T20:29:00+03:00

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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

Беседа состоялась в субботу, 27 апреля, по инициативе представителя североатлантического альянса. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В ведомстве рассказали, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также обсудили текущее состояние российско-натовского взаимодействия по военной линии.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Валерий Герасимов обратился к руководству североатлантического альянса с требованием прекратить расширение своей деятельности у границ РФ. В альянсе на это заявили, что нахождение их войск в Балтийском регионе не представляет угрозы для Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU