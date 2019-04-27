Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по "Силе Сибири"

СЕГОДНЯ 21:19 2019-04-27T21:19:30+03:00

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Китайские представителя попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе итоговой пресс-конференции на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Объемы, в которых нуждается Китай, объемы в природном газе, они растут. Больше того: нас сейчас китайские партнеры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по трубопроводу "Сила Сибири", который мы в конце [года] уже введем в строй", - сказал президент.

Он подчеркнул, что технические возможности позволяют это сделать, даже несмотря на общее увеличение поставок российского сжиженного природного газа в два раза.

"Тут вообще никаких сомнений нет, что мы сможем покрыть все наши обязательства", - цитирует ТАСС главу государства.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент строительство "Силы Сибири" находится на финальной стадии. Первые поставки стартуют уже 1 декабря 2019 года или даже раньше. Их ежегодный объем составит около 38 млрд. кубометров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705475" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин принял участие во втором Международном форуме Один пояс, один путь.

ИСТОЧНИК KP.RU