Немецкий политик осудила депутата ЕП за критику "Северного потока-2"
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера за слова о "Северном потоке — 2".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее депутат ЕП пообещал приложить максимум усилий для блокировки данного проекта. Швезиг же назвала его высказывания безответственными с точки зрения энергетической политики.
Она напомнила, что Германия планирует полностью отказаться от атомной энергии, а также бурого и каменного угля уже к 2038 году, но для этого нужно перейти на другие, экологически чистые источники.
"В этом случае нам необходимо газовое обеспечение в качестве временного решения. Мы не должны здесь играть с будущим нашей страны", — цитирует Швезиг издание ZDF.
Премьер также осудила тот факт, что немцы узнали о такой позиции своего соотечественника Вебера из интервью польскому изданию.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU