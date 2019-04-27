2019-04-27T22:27:08+03:00
Политика

Немецкий политик осудила депутата ЕП за критику "Северного потока-2"

Мануэла Швезиг заявила, что от данного проекта зависит будущее Германии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим ГерманииНемецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера за слова о "Северном потоке — 2".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее депутат ЕП пообещал приложить максимум усилий для блокировки данного проекта. Швезиг же назвала его высказывания безответственными с точки зрения энергетической политики.

Она напомнила, что Германия планирует полностью отказаться от атомной энергии, а также бурого и каменного угля уже к 2038 году, но для этого нужно перейти на другие, экологически чистые источники.

"В этом случае нам необходимо газовое обеспечение в качестве временного решения. Мы не должны здесь играть с будущим нашей страны", — цитирует Швезиг издание ZDF.

Премьер также осудила тот факт, что немцы узнали о такой позиции своего соотечественника Вебера из интервью польскому изданию.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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