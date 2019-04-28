2019-04-28T08:39:26+03:00
Происшествия

Подозреваемый в нападении на синагогу в США оставил антисемитское письмо

В своем послании Джон Эрнест заявил, что не является сторонником действующего президента США Дональда Трампа из-за того, что тот поддерживает Израиль
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
В результате стрельбы в синагоге в городе Пауэй погиб один человек, еще трое пострадалиВ результате стрельбы в синагоге в городе Пауэй погиб один человек, еще трое пострадалиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Подозреваемый в нападении на синагогу в американском городе Пауэй (штат Калифорния) перед атакой опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NBC.

Послание было опубликовано пользователем одного из сайтов для обмена файлами. В материале телеканала отмечается, что никнейм JohnTEarnest, который использовало лицо, опубликовавшее письмо, совпадает с именем подозреваемого - Джона Эрнеста. Письмо было похоже на "манифест" австралийца Брентона Тарранта, которого обвиняют в нападении на мечети в Новой Зеландии. По имеющимся данным, Эрнест планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии.

В тексте письма содержится большое количество антисемитских высказываний. Автор текста отмечает, что не является сторонником действующего президента США Дональда Трампа, поскольку тот поддерживает Израиль, а также критикует консерваторов, поскольку их политика "недостаточно агрессивна".

Ссылка на послание с комментарием о том, что "в ближайшее время начнется онлайн-трансляция", была опубликована на странице Джона Эрнеста в Facebook. Позже администрация социальной сети удалила этот аккаунт.

В результате стрельбы в синагоге в городе Пауэй погиб один человек, еще трое пострадали. По словам мэра города, речь идет о преступлении на почве ненависти. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со случившимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
В Бундестаге предлагают оказать на Россию "угрожающее воздействие"
Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в штате Калифорния
В Бразилии мужчина-модель умер после падения на подиуме на неделе моды
National Interest нашел способ "помирить" США с Россией
Зеленский ответил на слова Путина об упрощенной выдаче российского гражданства всем украинцам
В Канаде зафиксирована вспышка сальмонеллеза
Синдзо Абэ сделал подарки Трампу и его супруге Меланье
Эксперты заявили о возможности "второго Чернобыля" на Украине
Депутат Рады рассказал, почему Россия может напасть на Украину
"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании по футболу
Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Telegraph: ИГ* может атаковать курорты стран Азии и Африки
СМИ узнали об удалении Apple приложений с функцией "родительского контроля"
К майским праздникам в Москву придет похолодание
Один человек погиб во время стрельбы по синагоге в Калифорнии
ИГ* взяло на себя ответственность за пятничные теракты в Шри-Ланке
Столица Ливии подверглась авиаудару
Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины
Илон Маск пообещал не раскрывать секреты Tesla в соцсетях
Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
В Калифорнии задержали мужчину, открывшего стрельбу в синагоге
В Сбербанке рассказали о главных направлениях в области киберпреступлений
Иранский беспилотник заснял авианосец США в водах Персидского залива
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Фанаты избили посетителя кинотеатра за спойлеры к фильму "Мстители 4"
Благодатный огонь доставили в Москву