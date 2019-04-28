Подозреваемый в нападении на синагогу в США оставил антисемитское письмо

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-28T08:39:26+03:00

В результате стрельбы в синагоге в городе Пауэй погиб один человек, еще трое пострадали Фото: REUTERS

В своем послании Джон Эрнест заявил, что не является сторонником действующего президента США Дональда Трампа из-за того, что тот поддерживает Израиль

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Подозреваемый в нападении на синагогу в американском городе Пауэй (штат Калифорния) перед атакой опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NBC.

Послание было опубликовано пользователем одного из сайтов для обмена файлами. В материале телеканала отмечается, что никнейм JohnTEarnest, который использовало лицо, опубликовавшее письмо, совпадает с именем подозреваемого - Джона Эрнеста. Письмо было похоже на "манифест" австралийца Брентона Тарранта, которого обвиняют в нападении на мечети в Новой Зеландии. По имеющимся данным, Эрнест планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии.

В тексте письма содержится большое количество антисемитских высказываний. Автор текста отмечает, что не является сторонником действующего президента США Дональда Трампа, поскольку тот поддерживает Израиль, а также критикует консерваторов, поскольку их политика "недостаточно агрессивна".

Ссылка на послание с комментарием о том, что "в ближайшее время начнется онлайн-трансляция", была опубликована на странице Джона Эрнеста в Facebook. Позже администрация социальной сети удалила этот аккаунт.

В результате стрельбы в синагоге в городе Пауэй погиб один человек, еще трое пострадали. По словам мэра города, речь идет о преступлении на почве ненависти. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со случившимся.

ИСТОЧНИК KP.RU