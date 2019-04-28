Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-28T11:43:28+03:00

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве одного из вариантов ответа на ужесточение санкций в отношении страны Фото: REUTERS

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Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве одного из вариантов ответа на ужесточение санкций США в отношении страны. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"У Исламской Республики [Иран] есть множество выборов, и власти страны изучают их, и выход из ДНЯО - один из них", - приводит агентство Mehr слова главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

Санкции США против Ирана были введены в ноябре прошлого года. Ограничительные меры распространяются на ряд государственных структур и нефтяных компаний Исламской Республики, а также на несколько авиакомпаний и проиранских формирований.

ДНЯО является многосторонним международным документом, разработанным Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Документ был одобрен в 1968 году; в настоящий момент в нем участвуют 190 государств (с учетом выхода КНДР).

ИСТОЧНИК KP.RU