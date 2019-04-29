Стрелка, открывшего огонь в синагоге в Калифорнии, обвиняют в убийстве первой степени и покушении на убийство
Полиция Калифорнии убеждена, что молодой человек, который открыл стрельбу в синагоге американского города Поуэй, действовал без сообщников.
«В ходе расследования не было выявлено никаких доказательств, что Ирнест действовал в составе организованной группы. Мы думаем, что при совершении нападения он действовал в одиночку, без посторонней помощи», - говорится в заявлении шерифа округа Сан-Диего Билла Гора.
Отмечается, что подозреваемому вскоре будут предъявлены обвинения убийстве первой степени и покушении на убийство, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 27 апреля, когда иудеи отмечали последний день праздника Песах, очередной «стрелок» открыл огонь в синагоге калифорнийского города Поуэй. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один из них скончался.
Вскоре полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу, им оказался 19-летний местный житель по имени Джон Ирнест. По словам мэра города, мотивом преступления послужила ненависть.
ИСТОЧНИК KP.RU