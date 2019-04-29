2019-04-29T05:17:38+03:00
Происшествия

Стрелка, открывшего огонь в синагоге в Калифорнии, обвиняют в убийстве первой степени и покушении на убийство

Полиция убеждена, что у 19-летнего Ирнеста не было сообщников, он действовал в одиночку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция задержала преступника, открывшего стрельбу в синагогеПолиция задержала преступника, открывшего стрельбу в синагогеФото: REUTERS
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Полиция Калифорнии убеждена, что молодой человек, который открыл стрельбу в синагоге американского города Поуэй, действовал без сообщников.

«В ходе расследования не было выявлено никаких доказательств, что Ирнест действовал в составе организованной группы. Мы думаем, что при совершении нападения он действовал в одиночку, без посторонней помощи», - говорится в заявлении шерифа округа Сан-Диего Билла Гора.

Отмечается, что подозреваемому вскоре будут предъявлены обвинения убийстве первой степени и покушении на убийство, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 27 апреля, когда иудеи отмечали последний день праздника Песах, очередной «стрелок» открыл огонь в синагоге калифорнийского города Поуэй. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один из них скончался.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу, им оказался 19-летний местный житель по имени Джон Ирнест. По словам мэра города, мотивом преступления послужила ненависть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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