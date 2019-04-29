2019-04-29T13:11:04+03:00
Политика

Песков: Кремль принял во внимание заявление Зеленского о российских паспортах

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва все "тщательно фиксирует"
Марина ВЕНЦОВА
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль принял во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о российских паспортах. Фото: Михаил Метцель/ТАССПо словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль принял во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о российских паспортах. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросу выдачи российских паспортов гражданам Украины принято во внимание.

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.

Путин, как ранее писал сайт kp.ru, заявил что РФ рассматривает вариант предоставления российского гражданства для граждан Украины в упрощенном порядке. В ответ на это Зеленский заявил, что "не советует" Москве "соблазнять граждан Украины" паспортами. При этом он добавил, что Киев не откажется от своей миссии "служить примером демократии для постсоветских стран".

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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