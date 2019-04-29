Путин: россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-29T15:11:38+03:00

Президент Россия заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России, и Украины только выиграют, если будет общее гражданство.

"Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того, - сказал он в понедельник после вручения медалей "Герой Труда". - Я вообще считаю, что это один народ <...>, и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы".

Путин, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что Россия допускает вариант предоставления российского гражданства для граждан Украины в упрощенном порядке. При этом, по словам главы государства, серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с принятием такого решения, не будет.

Напомним, в среду, 24 апреля, глава российского государства подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU