2019-04-29T15:11:38+03:00
Политика

Путин: россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство

Ранее президент России допустил вариант предоставления российского гражданства для граждан Украины в упрощенном порядке
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Россия заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданствоПрезидент Россия заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России, и Украины только выиграют, если будет общее гражданство.

"Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того, - сказал он в понедельник после вручения медалей "Герой Труда". - Я вообще считаю, что это один народ <...>, и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы".

Путин, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что Россия допускает вариант предоставления российского гражданства для граждан Украины в упрощенном порядке. При этом, по словам главы государства, серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с принятием такого решения, не будет.

Напомним, в среду, 24 апреля, глава российского государства подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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