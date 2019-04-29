2019-04-29T15:57:31+03:00
Политика

Посол РФ рассказал, что ел Ким Чен Ын на приеме во Владивостоке

Дипломат опроверг сообщения о том, что лидер КНДР якобы даже не притронулся к блюдам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин устроил прием в честь своего северокорейского коллегиПутин устроил прием в честь своего северокорейского коллегиФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын попробовал различные блюда русской кухни во время устроенного в его честь приема во Владивостоке. Об этом рассказал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что глава КНДР якобы даже к чаю не притронулся.

"Ел, я своими глазами видел, как он пробовал мясо, приготовленное по специальному дальневосточному рецепту. Так что это неправда", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что на прошлой неделе 25 апреля на острове Русский состоялась первая встреча Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Сначала политики побеседовали друг с другом наедине, а после провели переговоры в расширенном формате. Дальше для северокорейского лидера была запланирована насыщенная культурная программа.

Сайт kp.ru писал о том, что председатель КНДР посетил мемориал и возложил венок к вечному огню. Также для него выступал российский оркестр.

Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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