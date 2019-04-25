2019-04-25T12:38:32+03:00
Политика

Путин заявил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР

В четверг на острове Русский состоялась встреча президента РФ и северокорейского лидера Ким Чен Ына
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ким Чен Ын и Владимир ПутинКим Чен Ын и Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин остался доволен итогами встречи со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом сам глава государства сказал на пресс-конференции по окончанию двустороннего саммита.

"Итогами переговоров все довольны - и я, и мои коллеги", - сказал президент.

При этом он добавил, что Ким Чен Ын показался ему интересным и содержательным собеседником. Особенно подробно политики обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Самое главное - нужно восстановить силу международного права, вернуться к ситуации, когда оно определяет положение в мире, а не кулачное право. Если мы этого добьемся, то это будет первый шаг на пути к разрешению ситуации, которая сложилась на Корейском полуострове", - цитирует РИА Новости Путина.

Сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 24 апреля, на острове Русский состоялась встреча президента РФ и председателя КНДР. Сначала политики несколько часов побеседовали наедине с переводчиками, а потом провели расширенное заседание.

Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили дал Зеленскому дельный совет относительно Порошенко
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки
Германия и Франция осудили решение упростить гражданства РФ жителям Донбаса
Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч
Нападение бульдога на пенсионерку в Одинцово попало на видео
Путин назвал возможным урегулирование корейского кризиса
Число утечек из облачных хранилищ выросло в полтора раза
Девушка-таксист задержала пьяного ВДВшника, который разбил ей машину
ВЦИОМ зафиксировал рекордный уровень счастья россиян
Глава ДНР поручил упростить процесс пересечения границы с Россией
Путин о выдаче паспортов жителям ДНР: странно, что решения подобного рода взвывают негатив
Донбасс подсчитывает, сколько людей переберутся в Россию
В Китае прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына
Путин о выборах президента на Украине: "Это полный провал политики Порошенко"
Роскомнадзор заблокирует пиратские копии сериала «Игра престолов»
Диетолог Минздрава рассказал, как правильно приготовить шашлык
Нарышкин: США могут быть причастны к подготовке военной операции против Венесуэлы
Шойгу: отношения РФ и Китая становятся важным фактором обеспечения безопасности в мире
Путин упрекнул Запад за попытки навязать свои "сомнительные" ценности
В Совфеде ответили на упреки США, касающиеся гражданства для жителей Донбасса
Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене