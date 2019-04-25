Путин заявил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР
Президент России Владимир Путин остался доволен итогами встречи со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом сам глава государства сказал на пресс-конференции по окончанию двустороннего саммита.
"Итогами переговоров все довольны - и я, и мои коллеги", - сказал президент.
При этом он добавил, что Ким Чен Ын показался ему интересным и содержательным собеседником. Особенно подробно политики обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова.
"Самое главное - нужно восстановить силу международного права, вернуться к ситуации, когда оно определяет положение в мире, а не кулачное право. Если мы этого добьемся, то это будет первый шаг на пути к разрешению ситуации, которая сложилась на Корейском полуострове", - цитирует РИА Новости Путина.
Сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 24 апреля, на острове Русский состоялась встреча президента РФ и председателя КНДР. Сначала политики несколько часов побеседовали наедине с переводчиками, а потом провели расширенное заседание.
Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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